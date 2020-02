SHOWBIZ • 27 Feb 2020 - 07:44 AM

Teniendo en cuenta que la primavera parece haber llegado con bastante antelación a la geografía española en pleno mes de febrero, resulta comprensible que la periodista y modelo Melissa Jiménez, esposa del futbolista Marc Bartra y madre de tres retoños con el centrocampista del Betis, haya decidido rebajar considerablemente la extensión de su melena para afrontar con más comodidad las altas temperaturas que se viven estos días en la ciudad de Sevilla.

Ha sido la antaño reportera quien se ha encargado personalmente de mostrar su cambio de look a sus más de 600.000 seguidores de Instagram, generando casi de forma inmediata un sinfín de comentarios muy halagadores por parte de sus fans, amigos y, por supuesto, de su flamante marido, quien le ha dirigido varios emoticonos en forma de caritas amorosas y aplausos ante lo favorecedor de su nuevo peinado.

Publicidad

Entre los muchos rostros conocidos que han valorado de forma muy positiva su corte de pelo, destacan sin duda Sofia Balbi, la esposa del delantero del FC Barcelona -el equipo en el que solía jugar su esposo- Luis Suárez, la también periodista Lucía Villalón, quien mantuvo una breve relación con el futbolista mexicano Chicharito, y Romarey Ventura, esposa del también barcelonista Jordi Alba.

El pasado 14 de febrero y, evidentemente, con motivo de San Valentín, Melissa no tardó en rendir homenaje al hombre de su vida y corresponsable de la idílica familia numerosa de la que disfruta en la actualidad. Por medio de su perfil de Instagram, la joven mamá compartía con todos sus incondicionales de la plataforma las enriquecedoras lecciones que había recibido tras más de un lustro de historia de amor junto al deportista catalán.

"Hace seis años conocí a la persona que me cambió la vida. La que me enseñó que el amor es fácil, la que me hizo entender que cuando quieres estar con alguien estás, por encima de todo. Conocí a la persona que me ha ayudado a sacar la mejor versión de mí y la que me ha dado lo más importante de la vida: Gala, Abril y Max", reza el entrañable mensaje que publicaba en su espacio personal.