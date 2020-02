SHOWBIZ • 27 Feb 2020 - 07:45 AM

Al cómico Pete Davidson no parece haberle hecho demasiada gracia que su expareja Ariana Grande, quizá sin maldad alguna, dijera en una entrevista reciente que conocerle supuso una "maravillosa distracción" con la que desconectar de su dramática ruptura con el rapero Mac Miller, quien falleció solo unos meses más tarde, en septiembre de 2018, como resultado de una sobredosis.

Cierto es que el también actor de 'Saturday Night Live' hizo referencia a estas declaraciones en medio de su último espectáculo humorístico y, por tanto, en tono jocoso, bromeando -aparentemente sin darle demasiada importancia al asunto- con el hecho de que la cantante se hubiera animado a pasar por el altar con una mera "distracción", en lugar de con el hombre de su vida.

Hay que recordar que los dos artistas estuvieron prometidos durante un breve período de tiempo antes de anunciar su ruptura definitiva en octubre de ese mismo año, cuando no había pasado ni un mes desde el trágico deceso de Mac. Esa decisión de comprometerse, dadas las circunstancias actuales, ha sido calificada por el humorista como algo "precipitada" por parte de Ariana.

En otro orden de cosas, el intérprete neoyorquino también desveló durante su número, quizá para restar dramatismo al monólogo, que su abuelo es un fan entusiasta de su exprometida y, asimismo, que no puede dejar de escuchar su popular tema 'thank you, next', en el que la artista hace un curioso repaso a su azarosa vida sentimental.