SHOWBIZ • 3 Mar 2020 - 02:34 PM

Hace tiempo que los tatuajes en la cara dejaron de ser una seña de identidad entre las figuras de la escena más dura del hip hop para convertirse en una tendencia al alza a la que se han apuntado desde Justin Bieber al hijo modelo de Cindy Crawford.

En el caso del rapero Post Malone, su imagen pública se ha visto definida casi desde los inicios de su carrera por los grabados en tinta que decoran su rostro y que en un principio parecen fuera de lugar en un artista que ha triunfado entre un público predominantemente blanco y acomodado no tomándose demasiado en serio su propio estatus de estrella del rap. Eso se debe a que, en realidad, su pasión por tatuarse no tiene nada que ver con su música, sino que responde a una cuestión de estética.

"Soy un cabr*n feo de cojo**s", apunta él en una nueva entrevista a la revista GQ. "Puede que todo lo haya hecho por pura inseguridad, porque no me gusta mi aspecto, así que mi solución es añadir algo llamativo o divertido para que, cuando me mire al espejo, pueda pensar: 'Tienes buen aspecto, chaval' y tener así un mínimo de autoestima acerca de mi apariencia física".

La primera vez que se animó a tatuarse se encontraba trabajando en su disco de 2016 'Stoney' y lo hizo solo para demostrar que era un tipo más duro que Bieber. Desde entonces, se ha grabado la expresión 'Stay Away' encima de la ceja o las palabras 'Always' y 'Tired' bajo cada ojo, además de varios dibujos menores como un corazón o el as de una baraja de póquer. La última incorporación a esa llamativa colección ha sido un guante de estilo medieval sosteniendo una bola de pinchos que adorna todo el lateral derecho de su rostro, desde la sien hasta la línea de la mandíbula.

"Desde que era niño, siempre he estado obsesionado con los caballeros y la Edad Media, y el Antiguo Egipto o Roma... todas esas mierdas", ha señalado para justificar la elección de un motivo tan violento.