El oscarizado cantautor Jorge Drexler concedió ayer domingo una sorprendente entrevista al programa de la televisión española 'El Objetivo' para dar a conocer públicamente que, al igual de decenas de miles de personas en todo el mundo, tanto su compañera sentimental, la actriz Leonor Watling, como él mismo han tenido que luchar contra una "versión leve" de la enfermedad derivada del coronavirus, de la que ambos están ya prácticamente recuperados.

El intérprete uruguayo reconoció que, como a muchos otros residentes en España, la crisis sanitaria y las primeras medidas de confinamiento forzoso en el país le pillaron por "sorpresa", en su caso recién llegado de Costa Rica, donde se encontraba de gira. "Al día siguiente de llegar me encuentro con que se decretan las medidas especiales, y me tengo que encargar de que llegue mi hijo desde Londres, que está estudiando allí. Lo que nos pasó a todas las familias, que nos pilló por sorpresa, esto no se veía venir", aseguró.

Por medio de una videoconferencia, el artista también explicó a la presentadora Ana Pastor que la intérprete enfermó en primer lugar y que, pocos días más tarde, era él quien experimentaban los primeros síntomas asociados a la infección. "La primera semana del confinamiento fue muy dura porque estuvo enferma mi mujer, y la tuvimos aislada en el cuarto. La segunda semana me tocó a mí, y fue muy dura para mí, por la carga que se vuelve uno para la familia", reveló.

A lo largo de su extensa conversación, en la que también presentó una nueva canción -'Codo con codo'- escrita durante sus días de aislamiento y cuando ya empezaba a recuperarse de la fiebre y la debilidad que le atenazaban, el astro de la música quiso transmitir un mensaje que aunaba esperanza y responsabilidad a partes iguales, animando a la ciudadanía a cumplir escrupulosamente las normas para evitar así la sobrecarga del sistema sanitario, especialmente "saturado" en comunidades como Madrid o Cataluña.

"De esto también se sale, no es una enfermedad fuerte en muchos casos, hay que tener serenidad en estos momentos. De la misma manera que no hay que comprar a lo loco, hay que dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan, que suelen ser las personas mayores o con alguna enfermedad previa. Los hospitales están muy saturados. Nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa", señaló.