A diferencia de otras celebridades, que se apresuran a compartir sus nuevos grabados en tinta con todos sus seguidores en cuanto el tatuador termina su trabajo, Blanca Suárez casi nunca hace referencia a los que adornan su anatomía.

La actriz de 'Las chicas del cable' tiene varios repartidos por todo el cuerpo: un retrato de sus tres mascotas -su adorado perro Pistacho y sus dos gatos, Tapón y Pelusa- en el costado derecho, a la altura de las costillas; una frase inscrita en cursiva en el izquierdo acompañada de un dibujo muy realista de un corazón, que luce a juego con su ex Mario Casas; un pequeño cohete que se hizo junto a una amiga; y un caballo con una estética de dibujo animado.

Este ha sido el último que ha añadido a su amplia colección y lo mostró en público por primera vez el verano pasado durante un evento. Ahora Blanca ha querido explicar el significado detrás de ese animal que se parece mucho a los de los juguetes para niños de la franquicia 'Mi pequeño pony'.

"Es un pony, no un unicornio, que hay una gran diferencia", ha matizado durante la conversación que ha mantenido este lunes por videollamada con el programa 'El Hormiguero' de Antena 3. "Desde que soy pequeña la gente que más quiero me llama pequeño pony. Me conocieron con 18, que fue cuando empecé a trabajar, y me decían que era como una especie de pequeño pony porque iba llena de pendientes y con el pelo de colores, y me quedé con ello", ha desvelado acerca de la historia que se esconde tras su tatuaje.

Hace unos días Blanca se topó con los bocetos originales de ese diseño y del de sus animales de compañía mientras limpiaba su casa, una de las principales actividades con las que trata de mantenerse ocupada durante el período de aislamiento, que está afrontando muy bien acompañada de Pistacho, Tapón y Pelusa.

"Cada vez que pasan por mi lado, me miran con recelo diciendo: 'Dentro de nada te vas a ir'", ha bromeado ella acerca de lo extraño que les resulta a sus mascotas verla tanto tiempo en su hogar. "Se huelen lo que está pasando. No entienden nada, pero creo que están contentos... espero".