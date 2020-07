View this post on Instagram

No hay palabras para mitigar el dolor tan grande que ocasiona tu partida Daniel! A tus seres amados, tus hijos @danialvarado323 @carlosdanielalvaradoa tus compañeras de vida @carmenjuliaalvarez @emmarabber a tus familiares, amigos y a todo un ejército incalculable de admiradores que se deleitaron por décadas con tu talento como actor, elogiado incluso fuera de nuestras fronteras. Deleitaste tantas navidades con tu prodigiosa voz llevando la gaita a cada hogar de Venezuela. Hoy es un día triste en la tierra, un día de conmoción en Venezuela, sin embargo, hoy el cielo se exalta, hoy recibe a un padre, hermano, amigo y ciudadano excepcional. Hoy todos te lloramos Daniel pero estamos seguros de que desde el cielo velarás por tus seres amados. Descansa en paz querido y admirado Daniel. #negritofullero #danielalvarado #8jul #venezueladespideaunodelosgrandes #qepd #rip ENGLISH: RIP Daniel Alvarado, one of the greatest actors of all times. Venezuela will miss you.