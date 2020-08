SHOWBIZ • 18 Ago 2020 - 04:33 PM

La actriz Ashley Tisdale no tiene por costumbre abordar asuntos demasiado personales en sus redes sociales, pero esta semana ha hecho una excepción a esta política de discreción para hablar de su paso por quirófano el pasado invierno para quitarse los implantes mamarios que se había puesto años atrás.

En aquel momento, ella eligió no hablar del retoque estético al que se había sometido. Sin embargo, en esta ocasión ha elegido hacerlo porque considera que forma parte de la evolución que ha experimentado su salud mental y que su historia podría ayudar a otros.

"Antes de la operación, sentía que mi cuerpo no era lo suficientemente bueno y creía que ese cambio me ayudaría a sentirme completa y más segura de mí misma", ha confesado para resumir las razones que le llevaron a recurrir a la cirugía estética.

Pese a que quedó muy satisfecha con los resultados iniciales, poco a poco empezó a sufrir lo que ella define como "pequeños problemas de salud", que incluían desde intolerancias alimentarias a molestias digestivas y que acabó relacionando directamente con las prótesis que se usaron para aumentar el tamaño de sus pechos tras visitar a un sinfín de expertos en medicina holística y otras terapias alternativas.

Ahora Ashley por fin puede decir que se encuentra a gusto en su propia piel y, para demostrarlo, ha publicado una foto suya tomando el sol en bikini que se sacó tras la intervención.

"Creo que es fácil darse cuenta de lo feliz que me siento siendo por fin yo misma, al completo", ha afirmado.

La antigua protagonista de 'High School Musical' también ha decidido volcar todo lo que ha aprendido acerca de la importancia de llevar un estilo de vida saludable y no tóxico en un nuevo portal que ha bautizado como Frenshe.

"No puedo decir que me sienta completamente orgullosa de las decisiones que he tomado en el pasado, pero tampoco me arrepiento, porque me han llevado hasta el punto en que me encuentro a día de hoy", ha concluido.

Ashley es la última en una lista cada vez mayor de celebridades que se arrepienten de haber realzado sus atributos naturales de un modo u otro en el pasado. Chrissy Teigen ha documentado su viaje hasta optar por deshacerse de sus implantes mamarios a través de Instagram, al igual que la celebridad mexicana Michelle Renaud o la estrella de telenovelas Thalí García.