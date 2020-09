SHOWBIZ • 4 Sep 2020 - 01:15 PM

Ricky Lamar Hawk, más conocido como Silentó, fue detenido en dos ocasiones distintas a lo largo del pasado fin de semana: primero, por un supuesto caso de violencia doméstica y, horas después de ser puesto en libertad, atacó a dos desconocidos con un hacha.

La oficina del fiscal de Los Ángeles ha confirmado este jueves que el músico fue arrestado en la zona de Santa Ana el sábado mientras se encontraba en libertad bajo fianza. Ahora se le acusa de dos cargos por agresión con un arma mortal, entendida como cualquier objeto usado para causar daño corporal a otro. La fianza se ha fijado en más de cien mil dólares y Silentó se enfrentaría a una condena de hasta seis años de cárcel.

Según las autoridades, el artista de 22 años -conocido principalmente por su sencillo de 2015 'Watch Me (Whip/Nae Nae)'- se coló en una casa cuya puerta no estaba cerrada con llave y trató de golpear en repetidas ocasiones con un hacha a las personas que se encontraban en el interior. Afortunadamente, consiguieron reducirle y parece que no hubo que lamentar heridos de gravedad.