Este fin de semana Paloma Faith ha publicado una fotografía en ropa interior en su cuenta de Instagram en la que cede todo el protagonismo a su barriga de embarazada, pero no lo ha hecho para hablar de lo mágica que está resultando esta etapa de su vida, sino para sincerarse acerca de lo mucho que le han afectado los cambios que ha experimentado su físico.

La cantante -que tiene una hija de 3 años- ha reconocido que quiso “desaparecer” tras ver en televisión la actuación que ofreció la semana pasada en el programa de Jonathan Ross. Aunque la artista estaba radiante con un ajustado mono de lentejuelas que combinó con un vestido de plumeti negro, no era así como se sentía.

"La gente me ha dicho: 'Se te nota tan segura de ti misma y ofreces una visión muy positiva del cuerpo femenino'. ¡Pero esa no es la verdad!", ha confesado para reconocer que le está costando un mundo seguir adelante con la promoción de su último disco.

"Me encanta mi trabajo y lo que hago, pero la pura verdad es que, al igual que le sucede a otras mujeres que han comentado mis publicaciones y que también están pasando por esto, yo tampoco soy capaz de encontrar ropa que ponerme".

A diferencia de otras celebridades, que irradian elegancia sobre la alfombra roja hasta las últimas semanas de gestación, ella se considera un "desastre emocional" y no se identifica en absoluto con el icono de estilo que suele ser.

"Solo quería decirle a todas las mujeres que se sienten inseguras con sus cuerpos por las presiones que la sociedad o nosotras mismas nos imponemos, estén embarazadas o no, que no están solas y que no pasa nada si no se encuentran bien", ha concluido.