SHOWBIZ • 30 Nov 2020 - 11:08 AM

Hace unas semanas Harry Styles se convirtió en el primer hombre que ha aparecido en solitario en la portada del número de diciembre de la biblia de la moda, y lo hizo posando además con un vestido de encaje de Gucci.

Aunque no faltó cierta controversia por su elección de vestuario, que por otra parte va en la línea de la evolución que ha experimentado su imagen desde que abandonó One Direction, finalmente ha resultado ser todo un éxito porque ya se está preparando una segunda tirada, según ha confirmado una fuente de la editorial Condé Nast al portal Page Six. Además, Vogue ha ganado 40.000 suscriptores desde que se puso a la venta la revista hace poco más de una semana.