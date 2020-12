SHOWBIZ • 1 Dic 2020 - 08:43 AM

El actor Jonathan Bennett, conocido principalmente por su papel como el interés amoroso de Lindsay Lohan en la comedia de instituto 'Chicas malas', acaba de comprometerse con su novio Jaymes Vaughan. Según han desvelado los novios en una entrevista a People, Jaymes se encargó de organizar una elaborada propuesta de matrimonio durante las seis semanas que su futuro marido pasó rodando una nueva película navideña en Canadá.

Una de las espinitas que la pareja tenía clavada desde hace tiempo era no haber encontrado nunca su "canción", así que Jaymes -que trabaja como presentador televisivo- se encargó de componer un tema original con ayuda de uno de sus conocidos, que resulta ser productor.

Publicidad

"Él me contó que íbamos a sacarnos unas fotos en familia para las postales de navidad y que por eso estaban allí uno de nuestros amigos, Eric, y mi sobrino Andrew, que son fotógrafos, pero nadie era capaz de mirarme a los ojos y yo no entendía qué estaba pasando", ha desvelado Jonathan en declaraciones a la revista sobre el gran momento, que ha quedado inmortalizado en vídeo.

"De pronto, mi hermana me dijo que saliera fuera, y cuando miré, vi a Jaymes sosteniendo una señal que rezaba: 'Nunca encontramos nuestra canción, así que te he escrito una'. Entonces supe que me iba a pedir que me casara con él, porque usó el mismo truco la primera vez que me dijo que me quería, y empecé a llorar poniendo una cara feísima", ha bromeado el actor.

Por el momento, los dos enamorados aún no han fijado una fecha para su enlace, pero lo que sí tienen claro es que será un evento de proporciones épicas. "Para serte sincero, aceptaré cualquier cosa que le haga feliz", ha afirmado Jaymes.