Con unas breves y sorprendentes declaraciones, inesperadas dada la polémica que envuelve su figura en tiempos recientes y su actual retiro en Abu Dabi, el rey emérito de España, Juan Carlos I, ha querido desmentir los rumores que, desde hace unas semanas, apuntan a un grave deterioro de su estado de salud: unas conjeturas avivadas por el hecho de que sus hijas, las infantas Elena y Cristina, se quedaron más tiempo del previsto durante su última visita al emirato.

Ha sido el medio digital 'OK Diario' el que ha conseguido arrancar unas pocas palabras al padre de Felipe VI para que aclarara la situación y contara de primera mano cómo se encuentra. En ese sentido, el que fuera jefe del estado español durante casi 40 años ha querido tranquilizar a la opinión pública a cuenta de su físico y ha presumido -con sutileza, eso sí- de las dos horas diarias que suele dedicar a la actividad deportiva. "Estoy bien, haciendo dos horas de gimnasia diarias", asegura al periodista en su conversación telefónica antes de descartar una entrevista de mayor profundidad.

"Hay cuarentena y yo no puedo cambiar las normas del país. Para mí es muy difícil romper las reglas", ha sentenciado el anterior monarca en lo que muchos consideran un tono de voz más que apropiado para un caballero de 83 años, que no debería dar motivo alguno para la preocupación generalizada. Tras esta esta asombrosa 'reaparición mediática' de don Juan Carlos, la propia casa real española ha insistido ante la prensa que el emérito no padece serios problemas de salud.