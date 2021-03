SHOWBIZ • 18 Mar 2021 - 08:30 AM

La estrella televisiva Caitlyn Jenner ha sorprendido al mundo con su participación en el concurso musical 'The Masked Singer', en el que varias celebridades aparecen en el escenario de incógnito -bajo disfraces y máscaras muy elaboradas- y presumiendo de sus dotes vocales al tiempo que el panel de jueces ha de tratar de adivinar su verdadera identidad.

Una vez confirmado que la antigua atleta olímpica se encontraba tras una de esas llamativas máscaras, Caitlyn ha podido hablar abiertamente de su participación en el programa y, además, no ha dudado en revelar la reacción que exhibieron sus dos hijas más famosas, Kendall y Kylie Jenner, cuando unas semanas antes les comunicaba la naturaleza de su último proyecto televisivo.

"Se lo dije a Kendall y a Kylie porque son muy buenas guardando secretos y porque tenemos, obviamente, una relación muy estrecha. Se quedaron alucinadas y me dijeron: '¿Pero por qué vas a hacer eso?'. Y yo les contesté que me encantan los retos, en primer lugar, y en segundo lugar que, en estos tiempos de pandemia, no tenía nada mejor que hacer. ¿Y por qué no probar algo nuevo y diferente?", ha explicado la exdeportista a Entertainment Weekly.

Asimismo, Caitlyn se puso en contacto con su hijo Brandon Jenner para que le ayudara a perfeccionar su melodiosa voz. "Teníamos entrenadores vocales, pero la mayoría de las sesiones eran por Zoom. Así que llamé a Brandon. Mi hijo es un cantante extraordinario, tiene su propia banda y escribe sus propias canciones", ha señalado la espectacular 'ave fénix' del concurso en la misma conversación.