SHOWBIZ • 31 Mar 2021 - 03:33 PM

Este martes la joven Natalia Bryant descubrió que había sido aceptada en la Universidad del Sur de California y su reacción ha quedado documentada en un vídeo en el que aparece gritando y dando saltos de alegría, que su madre ha compartido ahora en su cuenta de Instagram junto a un mensaje de felicitación.

"Lágrimas de felicidad. Me alegro tanto por ti, Nani. Sé que tu padre está muy orgulloso de ti, yo también lo estoy", le ha asegurado Vanessa refiriéndose a su marido, la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, que falleció en enero del año pasado en un trágico accidente de helicóptero en el que también perdió la vida su hija Gianna.

Publicidad

"Te lo mereces por todo tu trabajo duro y tu dedicación. Has pasado por el dolor más insoportable que nadie pueda imaginar y has triunfado. Me gustaría que papá y Gigi estuvieran aquí físicamente para celebrarlo, pero sé que nos acompañan en espíritu. Te queremos muchísimo", ha añadido.

Su madre también ha querido hacerle un regalo muy especial que podrá llevarse con ella cuando comience las clases el próximo otoño: un modelo de las deportivas Black Mamba de Nike en honor del malogrado deportista personalizado con los colores de la nueva universidad de Natalia.