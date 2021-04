SHOWBIZ • 1 Abr 2021 - 11:44 AM

La red social Facebook ha decidido eliminar de su plataforma la última entrevista concedida por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, haciendo valer así el veto establecido a todas las comunicaciones directas del exmandatario, o promovidas por él, tanto en la citada Facebook como en Instagram.

Aunque el perfil del mandatario fue bloqueado por la compañía tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, cuya virulencia se atribuía hasta cierto punto a las incendiarias declaraciones realizadas por el empresario en la esfera virtual, su nuera Lara Trump, quien acaba de ser fichada como nueva tertuliana de Fox News, no ha dudado en tratar de sortear esta prohibición compartiendo en su propia cuenta la entrevista que realizó recientemente a su afamado pero polémico suegro.

Sin embargo, esta táctica ha sido rápidamente neutralizada por la firma, que no ha aceptado el 'regreso' de Trump a la plataforma por medio del programa 'The Right View' de la citada Lara, esposa de su hijo Eric. "Siguiendo la línea del bloqueo a las cuentas de Donald Trump, cualquier contenido publicado en nombre de o por iniciativa de Donald Trump será eliminado de nuestro ecosistema, además de desembocar en la implantación de nuevas limitaciones a las cuentas responsables", ha explicado una portavoz de Facebook.