A Liza Hernández le hubiera gustado ser mamá, viene con proyecto de ayuda social

"Tengo mucha gente que a mis 42 años quieren estar conmigo, yo puedo seguir en Los Lakers, pero yo estoy donde quiero estar, es mi decisión, he decidido bajar las revoluciones, que quiero otras cosas y es lo que estoy haciendo. Qué equivocada estaba, hubiese tenido mis hijos, tal vez lo de ser mamá, tener familia, es lo que me ha hecho preguntarme qué es lo que quieres...", expresó.

Regreso a la televisión

Liza Hernández aseguró que pronto regresará a la televisión panameña y que lo hará con un proyecto de ayuda social, detalló que siempre le ha gustado ayudar a los demás y que ahora estará enfocada en eso.

Sobre Floyd Mayweather

Sobre su relación con el exboxeador estadounidense, Floyd Mayweather, contó todos los detalles de cómo lo conoció y cómo se dio algo especial entre ambos.

"Yo no conocí al Floyd que tiene 70 mujeres y que tiene una relación abierta, es más, yo conocí a la ex de él con la que se iba a comprometer...creo que investigó de mí, que yo no era fácil, él empezó a invitarme a cosas muy amigables, no trataba de besarme ni nada…yo anduve con Vin Diesel pero el único hombre que a mí me regaló, me dio, fue Floyd, antes y después de él, yo siempre he trabajado por lo mío…", expresó.

Además, reveló que el exboxeador se gastaba el dinero "a manos llenas", incluso, dijo que cuando iban a una tienda él gastaba 40 mil dólares en ropa para ella. ¿Qué tal?

Sobre Vin Diesel

La panameña contó que el reconocido actor estadounidense Vin Diesel, fue la primera persona con quien salió, luego de iniciar en la franquicia de Los Angeles Lakers de la National Basketball Asociaton (NBA), en el año 2002.

Detalló que se conocieron en un evento y luego de dejarle claro que ella no estaba con personas por su dinero, comenzaron a salir y que casi no se separaban.

Sin embargo; admitió que estaba "muy pelaíta" y que "no estaba lista para Vin".

Aquí se puede ver la entrevista completa: