Ed Sheeran será el nuevo rostro de TikTok

Los detalles económicos del acuerdo no han trascendido como tal, pero el diario británico The Sun asegura que la empresa matriz de TikTok, la compañía china ByteDance, no ha tenido reparo alguno a la hora de desembolsar una ingente cantidad de dinero a la hora de asegurarse el fichaje del músico inglés, uno de los más rentables y exitosos de las últimas dos décadas.