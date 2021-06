El padre de la duquesa de Sussex acusa a Oprah Winfrey de aprovecharse de su hija y su yerno

"Creo que Oprah Winfrey está jugando con Enrique y Meghan. Creo que les está utilizando para construir su imperio y sacar adelante sus nuevos programas y creo que se ha aprovechado de un hombre muy debilitado y le ha hecho decir cosas que no debería de decir en televisión. Ella no estará de acuerdo conmigo, por supuesto, y puede que incluso me demande, pero no me importa. La cuestión es que está trabajando con Enrique", ha afirmado en declaraciones al programa australiano '60 Minutes'.



El director de iluminación retirado no mantiene ningún tipo de relación con su hija o su yerno después de que tuviera que perderse su enlace en 2018 tras salir a la luz que había pactado varios 'robados' con los paparazzi e, irónicamente, desde entonces él se ha dedicado a conceder exclusivas a la prensa con la excusa de que no le queda otra forma de comunicarse con ellos.

Aunque lo más probable es que estas últimas declaraciones no contribuyan precisamente a acercar posturas entre ambas partes, Thomas no pierde la esperanza de poder conocer algún día a los hijos de Enrique y Meghan: Archie, que ya ha cumplido dos años, y la pequeña Lilibet Diana, que llegó al mundo hace poco más de una semana.



"Lili es perfecta y además me hace muy feliz que haya más sangre de los Markle en la familia real. Todo lo que puedo decir es que espero que con el tiempo pueda ver a mis nietos. Soy un buen abuelo. El 4 de agosto, hace 40 años, Megan nació mediante una cesárea y yo fui el primero en sostenerla en brazos. Me enamoré de ella y eso no ha cambiado desde entonces. Me sentiré muy decepcionado si no consigo hacer lo mismo algún día con mi nieta", ha añadido.

