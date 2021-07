Gillian Anderson dice adiós para siempre a los sujetadores

Esta semana Gillian Anderson se ha animado a hacer un directo de Instagram, una red social que no domina a fondo, para responder a los cientos de preguntas que le han hecho llegar sus seguidores en los últimos tiempos. Entre las muchas confesiones que ha realizado ante la cámara la actriz de 52 años, como por ejemplo cuál es su fruta favorita o que no descarta hacerse un tatuaje en el futuro, ella ha querido anunciar su intención de no volver a ponerse nunca un sujetador.