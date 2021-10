Indígena panameña deja claro el verdadero significado del 12 de octubre

Pues bien, nada de esto es cierto según la opinión expresada por la joven, fiel defensora de su cultura indígena, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, explica los antecedentes de la historia y los motivos por el cual considera que ese día no hay nada que celebrar, ya que "América fue teñido de rojo por la sangre derramada de nuestros antepasados".

"12 de octubre, no hay nada que celebrar, que todo el mundo sepa que Cristóbal Colón no descubrió a América, porque ya estaba habitada por nosotros los indígenas, Cristóbal Colón no trajo civilización ni progreso, fue un régimen de terror porque ya nosotros teníamos nuestra propia civilización con nuestras propias culturas; no fue un descubrimiento, nos robaron, nos hackearon, violaron todo, nos esclavizaron y hasta nos mataron", es parte de lo expresado por la panameña.

Asimismo, en su mensaje dejó claro que por todo lo que indica la historia no se trató de un descubrimiento, sino de una invasión; y se preguntó del por qué hoy en día existen personas que celebren "estos actos".

El video fue ganando cada vez más vistas, lo cual ha generado reflexión en muchas personas quienes han comentado y aplaudido el mismo. Aquí lo podremos ver completo:

Países que conmemoran el Día de la Resistencia Indígena

En el año 2002, durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue decretada y sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela, esta fecha como el Día de la Resistencia Indígena.

También en Nicaragua, en el año 2007, durante el gobierno de Daniel Ortega, fue sustituido el Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena cada 12 de octubre.