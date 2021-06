¿J Balvin vs Canelo Álvarez en un ring de boxeo?

"Ya que veo mucha gente diciendo tanta estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se de conmigo un par de madrazos que con una mano lo recibo". Mencionó J Balvin en una historia.

"Acabo de escuchar la historia de mi hermanito, José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue. Yo encantado, un honor", respondió el Canelo Álvarez de igual forma en sus historias.

J Balvin se echó para atrás y dijo: "Era un chiste, yo no pensaba que el Canelo me fuera responder. Yo no me puedo permitir pelear con los ojos cerrados y que yo elija la mano. Yo voy a seguir con la música; muchas gracias, hermano. Te quiero mucho".