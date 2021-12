"La soledad es tremenda": Franco Holmes tras padecer de COVIID-19

Asimismo, manifestó lo difícil que fue el hecho de sentir que no podía ni ponerse de pie, débil y sin fuerzas. "...salí muy mal, no podía ni caminar, estaba muy mal, ves gente morir... yo me decía no puedo venir a morir aquí sólo, después de vivir tantas locuras en mi vida... cuando hablaba con el doctor que me daba ánimos, me levantaba de la cama pero me sentía peor...".

El panameño se contagió en el mes de agosto del año 2020, salió del COVID-19 y se dedicó a recuperarse; luego, pensó que quería que las personas supieran lo que se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y transmitir un mensaje de reflexión, por ello, junto a un equipo de grandes profesionales, llevó a cabo la filmación de un documental durante 10 días en el Santo Tomas y el Hospital Integrado Modular de Albrook.

El documental lleva por nombre "UCI: El Factor Humano" y podrá ser visto este martes 14 de diciembre por las pantallas de Telemetro a partir de las 8:00 p.m.