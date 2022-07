Modelaje y baloncesto, pasiones de la panameña Katie Caicedo

Así es, en una entrevista para Fiba Basketball, la panameña contó: "Intento relacionar el modelaje con el baloncesto porque es mi vida entera. He tenido éxito porque siempre me he propuesto hacer lo que más me gusta y cuando uno hace lo que más le gusta, siempre intenta dar lo mejor de sí".

La joven y talentosa panameña, comenzó en el mundo del modelaje a los 9 años y en el baloncesto, a los 13, en su ciudad natal, Panamá, donde dio sus primeros pasos en el Instituto Justo Arosemena y años más tarde en el Italiano Enrico Fermi, donde fue becada para los últimos tres años de colegio.

Su infancia y adolescencia la transitó entre estudio, baloncesto y modelaje, todo a la misma vez.

“Soy única hija y mi padre (Julio Caicedo) siempre quiso que fuera deportista. Hice varios deportes (natación, atletismo y tenis y fútbol), pero poco a poco comenzó a gustarme más el baloncesto. Él (por su padre) quería que sea jugadora profesional de baloncesto y mi madre (Valeria Richards) que sea modelo”, contó Caicedo, que en el 2016 disputó su primer torneo de basketball en el Campeonato Centroamericano Femenino de Costa Rica con la Selección Sub-16 de su país.

Trilingüe

Y eso no es todo, porque Katie habla tres idiomas, español, inglés e italiano; además, estudió parte de la carrera de ingeniería comercial y sus experiencias, tanto en el deporte como en el modelaje, le dieron un vuelco rotundo a su vida.

Miss Panamá

En el año 2021 fue elegida como Miss Grand Panamá (Señorita Panamá Grand), el concurso para designar a la representante de Panamá a los certámenes de belleza más importantes del mundo.

La Organización Señorita Panamá oficializó su designación como la representante nacional en el concurso Miss Grand International 2021 en la ciudad de Bangkok, Tailandia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVBoYwnFhJ9%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Katie (@naicaicedo)

"Participar en este concurso me ha ayudado a crecer mucho como persona. Además, fue mí primera experiencia internacional", afirmó la joven en la mencionada entrevista.

Actualidad y futuro

Actualmente, además de representar a su país en la selección nacional, compite en la Liga Panameña de Baloncesto Femenino (LPBF) con las Panteras, realiza distintas campañas de modelaje y su próximo objetivo es mudarse a la ciudad de Madrid, España, para estudiar la carrera de cosmetología y poder combinar todas sus pasiones.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgZ6Y9vJedp%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Katie (@naicaicedo)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfHVylZMZfK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Katie (@naicaicedo)

A partir este miércoles 27 de julio, Katie Caicedo defenderá los colores de su país en el Campeonato Centroamericano Femenino en Chihuahua, México (27 al 31 de julio), donde buscará un lugar en el podio y uno de los boletos al Campeonato FIBA Centrobasket Femenino, programado para el mes de noviembre.