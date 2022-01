Nikeisha Sánchez denuncia no haber sido contactada tras dar positivo con COVID-19

"...todos estamos estresados porque todavía nadie me contacta para darme los medicamentos, la fiebre se me reguló un poco por un medicamento que me mandó mi ginecóloga...mis familiares y yo hemos llamado al 169 para solicitar que me envíen a un hotel para poder tener vigilancia, estoy embarazada, no puedo tomar medicamentos normales, tengo estrés", expresó la panameña.

Cabe señalar que a inicios del mes de diciembre pasado, la excompetidora reveló que estaba esperando a su primer bebé.