Ramiro Hernández se recupera de COVID-19, estuvo asintomático

"El día lunes después de Navidad falté al trabajo, me hice la prueba, cuando trascurrió la tarde me dicen que salió positivo...estábamos encerrados en la casa, se vuelve complicado...pero yo estoy bien, no me he sentido nunca mal...", expresó.

Con respecto a las medidas de precaución y controles periódicos, el presentador Roly Sterling, aclaró que apenas se enteraron del contagio de Ramiro, responsablemente todos se realizaron la prueba para determinar si tenían COVID-19 o no, y todos salieron negativos.

Cabe señalar que es la segunda vez que Ramiro Hernández se contagia de coronavirus, manifestó que cree que no le pegó el virus como a otras personas, porque está vacunado. ¡Pronta recuperación!

Stich enfermo

Por otro lado, el presentador contó la situación de estrés que tuvo que pasar con su mascota Stich, quien en los días de Navidad se enfermó, por lo que lo llevó al veterinario y logró que se recuperara luego de una transfusión de sangre.