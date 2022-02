Senegal gana por primera vez la Copa de África 

Senegal conquistó la primera Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol de su historia al superar en la tanda de penales de la final (4-2 tras empate 0-0) a Egipto , este domingo en Yaundé.

Era la tercera final que disputaba Senegal en la CAN, tras las que había perdido en 2002 y 2019. El lanzamiento que dio el título lo anotó su estrella Sadio Mané, que había fallado precisamente un penal en el minuto 7 de partido. Egipto, con su astro Mohamed Salah, no pudo conquistar un octavo título en la CAN pero, con siete, sigue ostentando el récord de títulos en esta competición.