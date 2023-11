GOLDEN BOY | El abuelo arremete contra Fuat.

El abuelo está enojado porque la familia de Kazim fue a reclamarle y siente que Fuat no le importa su hermano.

Halis le dice a su nieto mayor que no sirve para nada,

Sigues hablando como si fueras una niña, acaso crees que no lo veo al final del día si a tu hermano le llegará a pasar una desgracia a ti te acomodaría y celebrarías su caída, estas celoso, tu corazón esta lleno de envidia, me haces ver que no eres mas que un sucio germen en esta familia Sigues hablando como si fueras una niña, acaso crees que no lo veo al final del día si a tu hermano le llegará a pasar una desgracia a ti te acomodaría y celebrarías su caída, estas celoso, tu corazón esta lleno de envidia, me haces ver que no eres mas que un sucio germen en esta familia

Le dijo el abuelo a Fuat enfurecido y le exigió que se fuera, hiriéndole los sentimientos a su nieto.

Pelin siente que perdió a Ferit y que todo es culpa de su madre.

La madre de Pelin le reclama a Ifakat porque siente que ella y su hija han sido humilladas por la familia.

