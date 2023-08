En este capítulo de Golden Boy : Ferit siente odio por su padre y su tía, no puede soportar si quiera verlos.

Defne quiere presentarle a Seryan una persona de una prestigiosa marca que se interesó en hacer una colección con ella, a beneficio de una buena causa, a lo que Ferit se niega rotundamente.

Ferit propone que mejor se haga una donación a nombre de Seryan, en ves de tomarse unas fotos con alguien que él no conoce.

Orhan no quiere que Ferit siga hablando con Defne, a lo que él le dice "No tengo intenciones en quedármela, así que calma". A Orhan no le gusto esa respuesta por parte de su hijo.

Ifakat le dice a Sultan que tenga cuidado con Ferit y Seryan, que sabe que algo esta pasando entre ellos y debe averiguar porque están así.

