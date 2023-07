Yusuf descubre a Pelin tratando de entrar a la mansión y ella se entera que es el famoso Yusuf.

Ferith invita a bailar a Suna, pero en ese momento ella rompe en llanto se desahoga con él y le dice que se siente menos importante que su hermana Seyran.

"Por que no me escogiste", le dijo Suna a Ferit. "Por que no me escogiste", le dijo Suna a Ferit.

Suna sorprende y le roba un beso a Ferith mientras bailan.

Sigue viendo este capítulo aquí: