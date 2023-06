Golden Boy y sus protagonistas: conoce a Sezin Bozacı

Una nueva historia de amor será transmitida por la Turcomanía de Telemetro. Golden Boy te llevará a conocer a dos jóvenes que no estaban destinados a estar juntos y compartir sus vidas.

La talentosa actriz de cine y televisión nació en la provincia de Estambul, Turquía, el 05 de diciembre en el año 1977. Sezin Bozac tiene 45 años de edad. En su vida académica, estudió en Kadir Has University y en ITU Faculty of Computer and Informatics Engineering.

En la trayectoria actoral de Sezin Bozac a participado en proyectos de películas y programas de televisión. Dentro de su filmografía están las siguientes listas:

En el año 2014 'Cuestión de honor', en el año 2015 'Ruhsat'. Además, también ha participado en 'Babam ve Ailesi', 'Rüzgarda Salnan Nilüfer', 'kimizin Yerine' en 2016. 'Bartu Ben' en 2018. Su más recién participación, ha sido en ser protagonista de la serie del momento 'Yali Çapkini (Golden Boy)', 'Dolma' y 'Aniden' en 2022. Otra de sus más recientes participaciones ha sido en la película Bars en 2023.

El nuevo éxito en telenovelas turcas, Golden Boy llega a Latinoamérica, formando parte de la Turcomanía de Telemetro en Panamá. La televisión panameña se convierte en la primera en tener esta nueva producción en el continente americano.