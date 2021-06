Miran sufre tras conocer el secreto de Reyyan

Reyyan le cuenta que supo de su estado de salud desde el día de San Valentín, que ella no lo creía, pero todos los exámenes que se hizo decían lo mismo. Miran no puede creerlo, luego llama a Azra y la cita en un lugar. Le pregunta por lo que sabe, Azra le responde que es difícil que sobreviva si tiene a su bebé. Miran no quiere dejar morir a Reyyan, prefiere tenerla a ella, no se ve capaz de estar sin su amor.