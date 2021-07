Reyyan perdió la confianza en Miran

Miran le promete a Reyyan que promete cambiar, ella dice que promete mucho y no cumple, Miran insiste en que lo hará, luego se besan, pero son interrumpidos por Umut . Reyyan le dice que le ha enseñado lo necesario y le pide que se vaya.

Fusun le pregunta a Jalist si ya reunió al equipo, y luego llama a Azra para darle la indicación de dónde debe ir, Cihan y Azize están con Azra y tienen un plan y le preguntan por el lugar donde Fusun le pidió ir.

Miran vuelve al cuarto, y aprovecha mientras Reyyan duerme para cargar a su hijo Umut, el cual extrañó mucho en su ausencia. Miran sigue hablándole mientras Reyyan despierta y los escucha en silencio. Después que Reyyan despierta, Miran le dice que le tiene una sorpresa, suben hasta la azotea, y le muestra un columpio, le dice que no tiene más refugio que su corazón, y le gustaría cumplir con lo que promete, esta dispuesto a todo. Reyyan le dice que no educara a Umut bajo la creencia de las armas, no confía en Miran.

Miran le confiesa que llevará a Jercan ante la policía para declarar, menciona que dedicará su vida para que Reyyan vuelva en confiar en él, pero luego aparece Nasuh y le dice que Jercan se fue, nadie obligaba a quedarse allí.

Mahfuz llega para decir que Fusun reunió un ejército, y que se prepara para ir por Azra. Nasuh piensa que no debieron dejar a Azize detrás de todo. Miran dice que hay que encontrar a Cihan y Azize.