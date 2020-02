Salto del 45% de enfermos por virus en Italia; 10 muertos

AP • 25 Feb 2020 - 01:40 PM

El número de enfermos por un nuevo coronavirus en Italia dio un salto del 45% en las últimas 24 horas y ahora suman 10 los muertos en el país europeo por COVID-19, informaron el martes funcionarios de protección civil.

Los funcionarios precisaron que se han confirmado 322 personas infectadas, 100 más de las reportadas el lunes. Los nuevos casos también incluyen a quienes se encuentran fuera de las dos regiones del norte más afectadas, incluso tres en Sicilia, dos en Toscana y uno en Liguria.

A medida que los casos continuaron creciendo a un ritmo preocupante, surgieron pruebas de que el virus se estaba extendiendo a otros países desde su epicentro en Europa luego del paso de italianos y europeos que pasaron las vacaciones en las afectadas regiones del norte italiano.

Apenas horas antes el martes, las autoridades de protección civil habían informado de un fuerte aumento de los casos en Italia, al pasar de los 222 del lunes a 283. Hasta esa hora habían reportado siete personas muertas, todas ancianas que sufrían otras patologías.

"Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia", dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud. "Pero confiamos en que, con las medidas que hemos implementado, habrá un efecto de contención en los próximos días", agregó.

Italia ha cerrado escuelas, museos y teatros y cancelado el Carnaval de Venecia y las misas en las dos regiones con focos de infección, Lombardía y Véneto. Policía y soldados vigilaban el cumplimiento de la cuarentena en unas 10 poblaciones de Lombardía y en el centro del foco en Véneto, Vo'Euganeo.

La isla italiana de Sicilia informó su primer caso positivo: una mujer que vacacionó desde Bérgamo, en Lombardía. También se informaron dos casos en Toscana, al sur del epicentro.

La mujer en Sicilia y su esposo fueron aislados y las autoridades trataban de identificar a sus contactos en un intento de detener la expansión del virus en la isla, informó el gobierno regional siciliano.

Conte criticó la labor del personal del hospital de Codogno, al sureste de Milán, donde acudió con síntomas de fiebre, el 18 de febrero, el primer paciente identificado en Italia. El hombre fue enviado a casa, pero regresó poco después con síntomas más graves. Entonces se le hizo la prueba del virus.

Muchos de los enfermos en Lombardía tienen conexión con el hospital de Codogno, incluidos varios médicos y enfermeras, pacientes y familiares que los visitaron.

Conte dijo a la prensa que el foco de infecciones en Lombardía creció “porque la gestión del hospital no fue completamente adecuada según los protocolos recomendados en estos casos”.

También había un componente político en las declaraciones de Conte, líder de un gobierno nacional dirigido por el Movimiento 5 Estrellas en coalición con el Partido Democrático, mientras que Lombardía está dirigida por la conservadora Liga, que ahora es la principal fuerza de oposición en el parlamento italiano.

Austria, Croacia y las Islas Canarias de España informaron el martes sus primeros casos confirmados.

España contó tres casos activos: una mujer en Barcelona que estuvo en Lombardía en los últimos días, y un médico del norte de Italia y su pareja que estaban de vacaciones en las Islas Canarias.

El hotel donde la pareja se hospedó, el H10 Adeje Palace, fue clausurado y unos 1.000 huéspedes recibieron órdenes de permanecer en su interior, según medios españoles y la oficina de prensa de la localidad de Adeje.

Las Islas Canarias, un archipiélago situado unos 100 kilómetros (62 millas) al oeste de la costa africana, es un popular destino turístico que atrae muchos visitantes del norte de Europa durante todo el año. Muchos italianos están de vacaciones esta semana aprovechando un receso en el calendario escolar.