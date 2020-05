Protesta contra ley de seguridad de Beijing para Hong Kong

AP - Associated Press • 29 May 2020 - 06:18 AM

Docenas de personas participaron el viernes en una protesta en un centro comercial de Hong Kong, un día después de que el parlamento ceremonial chino aprobó una ley que podría restringir notablemente la actividad opositora y cívica en el centro financiero de Asia.

Los manifestantes corearon consignas en la plaza principal del establecimiento, en el distrito Central de clase alta, y algunos desplegaron banderas por los balcones con lamas como "Independencia para Hong Kong”.

La policía esperó en camioneras aparcadas visiblemente fuera del centro comercial, pero no intentó dispersar el acto. Cientos de personas fueron arrestadas durante las últimas movilizaciones que buscan revivir el movimiento de protesta que cerró gran parte de la ciudad durante la segunda mitad del año pasado.

La Asamblea Popular Nacional de China respaldó el jueves por una abrumadora mayoría un proyecto de ley que ahora pasará a su Comité Permanente para su aprobación final. Por el momento se desconocen los detalles del texto definitivo, pero China dijo que prohibirá las actividades separatistas y las acciones que puedan amenazar el monopolio de poder del Partido Comunista en el territorio continental.

Beijing y sus partidarios en Hong Kong defienden la acción legislativa ante las críticas de países extranjeros, incluyendo Estados Unidos, que ha amenazado con revocar los privilegios comerciales especiales concedidos a la excolonia británica cuando fue entregada a China en 1997 bajo el modelo “un país, dos sistemas", que le garantizaba sus propias instituciones políticas, legales y sociales por 50 años.