Twitter señala un tuit de Trump por "enaltecer la violencia"

29 May 2020

Twitter añadió una advertencia a uno de los tuits del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre las protestas en Minneapolis alegando que violó las nomas de la plataforma sobre “enaltecimiento de la violencia”.

Trump, un prolífico usuario de Twitter, está en guerra con la empresa desde principios de esa semana, cuando la plataforma aplicó verificaciones de hechos a dos de sus publicaciones sobre el voto por correo.

El tercer tuit señalado comenzó como un mensaje de ánimo al gobernador de Minnesota en el tercer día de protestas violentas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense esposado que suplicaba poder respirar mientras un policía blanco lo inmovilizaba poniéndole la rodilla sobre el cuello.

Al final, Trump añadió: “Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comienzan los tiroteos”.

Twitter no eliminó el mensaje y dijo que decidió que podría ser de interés público que siguiese siendo accesible. Este criterio solo se aplica a tuits de funcionarios electos y gubernamentales. Un usuario que vea el perfil de Trump tendría que hacer clic para ver el texto original.

El jueves, Trump intensificó su guerra contra las compañías de redes sociales al firmar un decreto que impugna las protecciones de responsabilidad que han servido como base para los discursos sin limitaciones a través de internet.