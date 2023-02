A los argentinos no les gusta trabajar según candidato presidencial de Paraguay

"Yo quiero un Paraguay donde no haya gente sin trabajar. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal. No tenemos que llegar a eso", expresó Peña.

Según el candidato, estos dichos apuntaron a "lo que no tiene que hacerse en Paraguay", y aseguró que en Argentina "los paraguayos son los que más trabajan".

Peña, un economista de 44 años, muestra ventaja en los sondeos frente al candidato Efraín Alegre, del partido Liberal.

Además de la presidencia, en los comicios del 30 de abril se elegirá el parlamento y las autoridades regionales y locales.

El embajador argentino en Asunción, Domingo Peppo, rechazó los comentarios de Peña, también criticados por sectores de la oposición paraguaya.

https://twitter.com/domingopeppo/status/1628491961144320001 Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines. — Domingo Peppo (@domingopeppo) February 22, 2023

"Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino es un pueblo de trabajo y esfuerzo", afirmó en Twitter.

"Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios", agregó, y enumeró diversos "complejos productivos" que según dijo "dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya".

Unas 260.000 personas conforman la comunidad paraguaya en Argentina, según datos oficiales.

Además de vecinos, Paraguay y Argentina son socios en el Mercosur, un grupo regional que incluye también a Brasil y Uruguay.

FUENTE: AFP