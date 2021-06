Miami: Videos y fotos impactantes del derrumbe del edificio

https://twitter.com/Bilancieri/status/1408015045855006724 URGENTE: Colapsó edificio residencial de 11 pisos en Surfside (a 6 millas de Miami Beach), ocurrió en la madrugada, se anticipan múltiples víctimas, se evacuaron los alrededores, al menos una persona ha sido rescatada con vida pic.twitter.com/58K9vWrpIt — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) June 24, 2021

Son 80 las dotaciones de bomberos que trabajan en el lugar, tratando de rescatar a posibles víctimas entre los escombros del edificio que colapsó por causas que aun se desconocen.

Pocos minutos habían pasado del derrumbe cuando en las redes ya se viralizaran las primeras imágenes, con el edificio en ruinas y los bomberos trabajado en el lugar.

Se derrumbó un edificio residencial en Miami



Las autoridades aún no informaron sobre víctimas fatales ni dieron detalles de cuántas personas vivían en el edificio.



Según el Miami Herald, se trata de un conjunto residencial de 12 pisos con más de 100 apartamentos frente al mar.

El derrumbe se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach. El edificio estaba en obras en el techo, pero se desconoce si esto fue un factor en el colapso, dijo el alcalde de Miami a los medios.

"Hay que verlo para creerlo", decía, todavía en shock, un hombre en las inmediaciones del lugar.

La torre Sur de Edificio Champlain Tower en Miami Beach (Collins y la 88) colapsó parcialmente alredor de las 2am. Hay personas atrapadas y aún no se cuantifícan las victimas.

El edificio construido en 1981 estaba pasando un proceso de recertification.



Uno de los primeros y más impactantes videos muestra el rescate de un joven que había quedado atrapado por los escombros.

URGENTE | Edificio en Miami Beach acaba de colapsar. Se trata del CHAMPLAIN TOWERS SOUTH.

El edificio que compone parte del complejo Champlain Towers que se derrumbó en la madrugada de este jueves fue construido en 1981 y está situado sobre la zona Surfside en North Miami de aquella ciudad del sur de la Florida. El condominio tiene vistas panorámicas del océano y está en una zona privilegiada por su ubicación estratégica.

Champlain Towers posee un total de 136 residencias y 12 pisos y el rango de precios por el que se podía adquirir una unidad estaba entre los 590 mil y los 900 mil dólares. La superficie de sus apartamentos varía entre los 132 y los 210 metros cuadrados.

Multi-story building partially collapses near Miami, Florida Surfside (United States), 24/06/2021. A partial building collapse in Surfside, Miami-Dade County, Florida, USA, early 24 June 2021. The Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) said that over 80 MDFR units were working on the scene of the incident with the assistance of municipal fire departments near 88th Street and Collins Avenue in the Surfside neighborhood.

Multi-story building partially collapses near Miami, Florida Surfside (United States), 24/06/2021. Miami Dade police officers guard the entrance to the partial collapsed 12-story condominium building in Surfside, Florida, USA, 24 June 2021. Miami-Dade Fire Rescue officials said more than 80 units responded to the collapse at the condominium building near 88th Street and Collins Avenue just north of Miami Beach around 2 a.m.