¿Qué pasó en Venezuela hoy? Dos terremotos sacuden Caracas y generan caos

Venezuela enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos potentes terremotos sacudieran el país, causando víctimas, daños en infraestructuras y el despliegue de operativos de rescate en varias regiones.

Las autoridades mantienen la evaluación de los daños mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros de edificios y viviendas afectadas.

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Cifras de víctimas continúan en actualización

Los fuertes terremotos registrados en Venezuela causaron el desplome de varios edificios y cortes eléctricos, además, afectaron la telefonía en Caracas y otras zonas. pic.twitter.com/m1kyXdL4QM — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Los reportes oficiales han variado a medida que avanzan las evaluaciones en las zonas impactadas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en una declaración emitida durante la madrugada que, hasta ese momento, se contabilizaban 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque advirtió que los datos seguían siendo preliminares debido a la falta de información completa de algunas áreas afectadas.

Por su parte, distintos reportes y balances extraoficiales han señalado cifras superiores, por lo que las autoridades continúan verificando la magnitud real de la tragedia.

Edificios colapsados y fallas en servicios básicos

Despacho del periodista Luis Carlos Parada, quien se encuentra en Caracas, Venezuela, cubriendo las labores de rescate tras los dos terremotos registrados este miércoles. pic.twitter.com/eR12MW6Nqn — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Los terremotos provocaron el colapso de varias estructuras en Caracas y otras localidades, además de interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones en los servicios de telefonía.

Equipos de rescate trabajan en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros, mientras hospitales y centros de emergencia atienden a cientos de heridos.

Continúan las labores de búsqueda y rescate

Según reportes desde Caracas, rescatistas, bomberos y personal de protección civil permanecen desplegados en las zonas más afectadas.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante el riesgo de nuevas réplicas y la posibilidad de que existan más personas desaparecidas.

Panamá expresa solidaridad y ofrece ayuda humanitaria

La sección consular de Panamá en Venezuela informó que la atención al público y la prestación de servicios consulares ha sido suspendida con motivo de los sismos registrados en la ciudad de Caracas y en atención a las directrices emitidas por las autoridades locales respecto a la… pic.twitter.com/SukmMzpiLx — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y puso a disposición apoyo humanitario para atender la emergencia.

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", expresó el mandatario. "Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", expresó el mandatario.

Consulado de Panamá suspende atención

Ante la situación que atraviesa Venezuela, el Consulado de Panamá en ese país informó la suspensión temporal de la atención al público y de los servicios consulares a partir de este jueves 25 de junio de 2026.

Las autoridades panameñas recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

Situación sigue en desarrollo

Las autoridades venezolanas continúan recopilando información de las regiones afectadas, por lo que las cifras de víctimas y daños podrían variar en las próximas horas conforme avancen las inspecciones y operaciones de rescate.