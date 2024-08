Se estrella avión en Brasil: Voepass Linhas Aéreas confirma caída del vuelo 2283 en São Paulo

Aún no se ha confirmado el balance final de víctimas, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un discurso, indicó que parece que no hay sobrevivientes. Trasciende que "No hubo sobrevivientes" en accidente de avión con 62 personas a bordo en Brasil (alcaldía).

Testimonios y reacciones ante caída del avión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tavoj2828/status/1821976351009886625&partner=&hide_thread=false Voepass Linhas Aéreas, aerolínea brasileña, confirmó a través de un comunicado la caída del vuelo 2283, con 62 personas a bordo en Vinhedo, en el estado de São Paulo @TReporta pic.twitter.com/fUu4ozvIuO — Gustavo J. Jiménez A. (@tavoj2828) August 9, 2024

Nathalie Cicari, residente cercana al lugar del accidente, describió la escena como "aterradora". Relató que escuchó un ruido fuerte y vio el avión girando en remolino antes de la caída. Su casa fue invadida por el humo, pero ella no sufrió heridas.

Respuesta de las Autoridades:

Bomberos, Policía Militar y Defensa Civil están trabajando en el sitio del accidente en el barrio de Capela, en Vinhedo.

están trabajando en el sitio del accidente en el barrio de Capela, en Vinhedo. Gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está en camino para supervisar el trabajo de los equipos de rescate y apoyo.

Contexto Adicional: El avión modelo ATR 72-500, fabricado en Francia y en servicio desde abril de 2010, se precipitó en una zona de viviendas, generando una gran columna de humo visible en las imágenes de los medios locales.

La investigación sobre las causas del accidente está en curso, y las autoridades están trabajando para esclarecer los detalles del siniestro.