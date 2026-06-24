Venezuela en emergencia: 20 réplicas, edificios colapsados y cierre de aeropuerto tras potentes terremotos

Venezuela enfrenta una situación de emergencia luego de que dos potentes terremotos sacudieran el país este miércoles, provocando daños en infraestructuras, el colapso de varios edificios y la activación de operativos de rescate en distintas zonas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que tras los movimientos telúricos se han registrado al menos 20 réplicas.

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"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias (...) hay estados particularmente afectados", señaló Rodríguez. "Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias (...) hay estados particularmente afectados", señaló Rodríguez.

Terremoto en Venezuela: Edificios colapsan en Caracas

El principal aeropuerto de Venezuela quedó cerrado tras sufrir "graves daños en su infraestructura" a raíz de los dos potentes terremotos registrados el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.



En una alocución transmitida por los medios… pic.twitter.com/dSHsoAgkkf — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Los terremotos causaron el derrumbe de varias estructuras en Caracas, donde equipos de emergencia y rescatistas trabajan entre los escombros en la búsqueda de posibles víctimas y sobrevivientes.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños mientras continúan las inspecciones en zonas afectadas.

Cierran el aeropuerto internacional de Maiquetía

Uno de los impactos más significativos ocurrió en el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que fue cerrado temporalmente tras sufrir daños severos en su infraestructura.

Según informó Rodríguez, la terminal aérea ubicada a unos 39 kilómetros de Caracas quedó inhabilitada mientras se realizan las evaluaciones técnicas y reparaciones necesarias.

Gobierno decreta estado de emergencia

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno venezolano decretó el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos, la atención a los afectados y las labores de rescate en las regiones impactadas.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Panamá ofrece ayuda humanitaria

Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 25, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano a través de un mensaje publicado en la red social X.

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", manifestó el mandatario. "Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", manifestó el mandatario.

Continúan las labores de emergencia

Mientras los equipos de rescate avanzan en las zonas afectadas, las autoridades venezolanas trabajan en la evaluación de daños y en la atención de las personas perjudicadas por los terremotos, considerados entre los eventos sísmicos más importantes registrados recientemente en el país.