LA NIETA ELEGIDA | Laura le cuenta a Milán que comerán con sus padres

Luisa le cuenta a Juan Esteban que Sergio le envío muchas cartas a Helena y nunca le respondió.

Sara quiere esperar para hablar con Luisa. Esperar que hagan las pruebas. Sara reconoce que Milán fue a su casa para hablar del noviazgo y cree que sus intenciones son buenas.

Vivian llega para hablar con Braulio y le promete que Luisa se las va a pagar. Braulio saldrá pronto y Vivian le contará toda la información de Luisa.

Paola piensa que Adrián debe separarse de Olivia. Adrián sabe que no lo dejara ir y en casa no lo recibirán. Paola le pide que baje sus expectativas, pero él no quiere perder los años que estudió. No quiere dejar que Olivia se salga con la suya.

Laura se lo encuentra con Rosa, pero le molesta con la nueva vida que está llevando. Laura insiste en qué su concepto de felicidad es distinto a la de su familia. Rosa cree que la solución es una consolación, poco a poco. Laura está ilusionada y quiere que sus padres dejen de pensar en que no es una causa perdida.

Luisa le dice a Sara que ha estado algo agobiada con todo lo que ha pasado. Sara le comenta que ha tenido que digerir mucha información. Le pregunta de la relación de Milán con Laura. Luisa le responde que respetaba la privacidad de su hermano, pero sabe que él ha cambiado. Sara quiere que tengan una buena relación, pero sabe que Nicolás y Rosa deben estar muy molestos y le pide a Luisa que le diga a Milán que se cuide mucho.

Laura le cuenta a Milán que sus padres le invitaron a una comida. Nunca había visto a su mamá tan receptiva.

Clemencia le da a Rosa el número de Perucho para que pueda cumplir el plan que tiene con Laura y Milán. Olivia las deja para volver a casa y ver cómo está Adrián.

Luisa mira en sueños a Sergio, le reitera que algo se acerca. Luisa le responde que tiene miedo, Sergio le responde "tienes que".