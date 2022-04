LA NIETA ELEGIDA | Luisa sigue descubriendo secretos de su pasado

Nicolás le cuenta a Vivian lo que está pensando hacer sus padres con Luisa. Ella dice que puede sentir un palpito con respecto a los días de Luisa en la casa.

Braulio ya tiene el disfraz listo para fugarse de la cárcel. Ignacio aparece en el baño y el policía se enfada porque no esperaba que estuviera allí. Braulio forcejea con él y lo mata luego de estrangularlo y le pide a Ignacio que se ponga su uniforme.

Luisa no puede creer lo de Sergio. Perpetua quería que se enterara de parte de su puño y letra de su padre, toda la verdad. Tiene una llave, pero no sabe de dónde es. Perpetua dice que le regresaron eso y que no es la indicada para decirle, porque su madre le dijo que ella le mandaría una señal.

Olivia le dejó a Adrián sin ropa y teléfono, Adrián se siente secuestrado.

Luisa le comenta a Juan Esteban que no sabe que habré la llave, pero está segura que no es nada bueno.

El abogado piensa que la carta ayuda con el caso, porque está seguro de que alguien se enteró del encuentro que iba a tener Sergio con Helena.

Vivian se entera por Nicolás que Braulio se escapó de la cárcel, él luego le llama y se retira de la mesa para contestarle. Vivian no quería que matara a nadie, pero Braulio le quita importancia y le pide que le de los datos de Luisa.

Rosa le dice a Nicolás que se hará cargo del asunto con Laura. Nicolás le comenta que sus padres le quieren repetir la prueba a Luisa. Nicolás le revela que sobornó al genetista para alterar las pruebas de Luisa, porque en realidad es la hija de Sergio.