LA NIETA ELEGIDA | Luisa y Juan Esteban se besan

Vivian le dice a Juan Esteban que tenía razón y se estaban acelerando con lo del matrimonio. Ella no se imagina una vida sin él y que, si quieren que dure, deben tomarlo con calma, Juan Esteban dice que deben confiar entre ambos. Vivian le pide que no le diga más mentiras. Juan Esteban quiere saber qué pensarán sus padres. Vivian dice que ellos quieren que ella sea feliz y que lo entenderán.

Esther le comenta Milán que Luisa está algo loca y que hará que falle el plan. Milán le pregunta si de verdad murió Perpetua. Ella dice que cuando la vio no la reconoció y no hablaba. Milán quiere saber si de verdad murió y pregunta si volvió a verla.

El papá de Lucas, Roberto; lo sigue para decirle que necesita de su ayuda, que hable con María Consuelo para que hable. Florentino los encuentra y se lo lleva para la escuela.

Augusto le dice a María Consuelo que Sara está pasando por una crisis emotiva por difícil y podría afectar más su salud.

Lucrecia le avisa a María Consuelo que Roberto está en casa. Ella piensa que está allí para algún favor. Roberto dice que viene por lo que le pertenece, ella le recuerda que abandonó a sus tres hijos. Él solo quiere un préstamo, 10,000 dólares y que se los dará en un año, le dice que, si no paga, irá a la cárcel. Roberto le amenaza con lo que dirá la prensa. Luisa aparece para defiende a María Consuelo porque él le está sujetando fuertemente. Luisa le empuja y cuando Roberto iba a pegarle, Augusto le avisa que llamó a la policía. Luisa le pregunta a María Consuelo si está bien, pero ella le pide que la deje en paz y se va. Augusto le comenta a Luisa que no le conocía esos ímpetus.

Sara cree que Luisa fue muy valiente y noble, Luisa piensa que ninguna mujer debería ser atacada.

Augusto piensa que María Consuelo debería disculparse con Luisa, pero ella no cree en eso. Piensa que lo hizo para congraciarse con ellos.

Vivian le comenta a Nicolás, Rosa y Laura que está bien con Juan Esteban. Laura la reclama porque a ella le dijo que el compromiso se suspendió, pero a sus padres les dijo que sigue en pie. Vivian dice que él tiene derecho a entrar en pánico y que luego retomarán el matrimonio.

Milán golpea a Ruper, no quiere que se meta con Luisa y que, si lo hace, no dudará en matarlo, pero después de tantos golpes pierde el conocimiento.

Milán le reclama a Esther por vender a Luisa, ella dice que lo hizo por hambre, él le responde que no le tapará una más y le contará a Braulio.

Juan Esteban le dice a Vivian que irá a llevarle flores a Sara porque sabe que está mal, pero ella se comienza a sentir extraña, pero le deja ir.

Braulio le dice a Milán que tienen que ir sacando del negocio a Esther y que debe mantenerla alejada de Luisa. Le ordena a hacerse cargo del dinero.

Nicolás se enfada con Augusto porque llevará a Adrián a unas supervisiones de los restaurantes. Insiste que ese es su trabajo y que su sobrino no es una persona idónea. Augusto le dice que él mismo se encargará de hacer el trabajo y su nieto estará aprendiendo.

Juan Estaban lleva las flores a Sara, pero mira a Luisa y la sigue para hablar con ella. Sabe de la situación en la que la metió, dice que su novia lo tiene entre la espada y la pared. Quiere disculparse por lo incómodo que fue todo, Luisa dice que lo disculpa, pero Juan Esteban aprovecha para besarla. Luisa se suelta y dice que es una locura, pero Juan Esteban la vuelve a besar. Luisa no quiere que eso vuelva a pasar, Juan Esteban dice que no deja de pensar en ella y le pregunta si ella siente lo mismo, pero llega Lucrecia y Juan Esteban se va y le dicen que fue a ver a Sara.

Sara le pregunta a Luisa si está molesta con ella por decirle que no importaba si era su nieta o no.

Rosa llama a María Consuelo para hablar algo delicado y confidencial y tiene que hablarlo en otro lado. Rosa me comenta que no son amigas pero que tienen a Luisa como enemiga en común. Ella le promete que se pueden aliar mientras no está Augusto para quitarle poder a Luisa.

Milán está averiguando si de verdad Perpetua murió o no, y mientras la buscan en los registros, se topa con Ferney, que está vestido de enfermero. Lo intercepta y comienza a pelear, hasta que llega a la policía a separarlos.

Lucas habla con Luisa, le pregunta si ha tenido novio o se ha enamorado. Luisa dice que nunca ha tenido uno y que no tiene tiempo para enamorarse. Luego salen de la habitación y María Consuelo los ve y dice que ahora quiere ganarse a sus hijos.

Vivian visita a Juan Esteban y trata de iniciar un momento romántico, pero Juan Esteban inventa un dolor de espalda. Le pregunta cómo le fue en la casa de Sara y si no se topó con Luisa. Él lo negó y Vivian piensa que dudó al decirlo. Pero Vivian reacciona y dice que prometieron no dudar.

María Consuelo se molesta con Lucas por estar con ella, Luisa intenta defenderse y llega Sara para llevarse a María Consuelo.

María Consuelo le propone a Sara a someterse a un tratamiento psiquiátrico y si está bien, dejará en paz a Luisa, Sara acepta y espera que cumpla con su palabra.