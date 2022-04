LA NIETA ELEGIDA | Milán quiere que Laura siga confiando

Paola no entiende como Braulio e Ignacio se conocieron. Lucas recuerda que ambos odian a Luisa. Augusto piensa que es pronto para pensar que eso es así. María Consuelo no quiere que Paola vaya a la universidad. Luisa se siente porque le está poniendo en peligro. Sara quiere saber por qué estaba con Nicolás y ella le revela que le citó para darle dinero para que no se hiciera la prueba de ADN y se fuera lejos. Sara no puede creer que Nicolás fuera capaz de eso.