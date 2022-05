LA NIETA ELEGIDA | Rosa tiene que acceder a las peticiones de Luisa

Rosa insiste en que si ella cae, Arvey también caerá con ella porque le robó un collar. Arvey dice que es su amigo y que no es un asesino. Además, cambió y ama a Laura. Luego tocan la puerta y se trata de Juan Esteban y Luisa .

María Consuelo está desesperada porque no puede contactar a Adrián. Paola sugiere que llamen a la policía, pero María Consuelo le dice que no sabe de los alcances de Olivia . Lucas cree que deben pedirle ayuda a Sara.

Luisa le pide que quite la denuncia por lo que dijo, saben que mienten. Rosa le menciona que es su palabra contra la de ellos. Pero Juan Esteban y Luisa tenían una grabadora.

Braulio le dice a Vivian que recuerde lo acordado. Vivian no recuerda bien cómo llegar a la finca de su abuela. Nicolás aparece y Vivian tiene que disimular.

Adrián aparece en la casa de los Roldán. María Consuelo estaba desesperada porque no sabía de él. Adrián la despreocupa diciendo que no volverá a preocuparse por él. Adrián le comenta que Olivia se lo quiere llevar lejos. María Consuelo quiere saber qué hará, pero Adrián le responde que no le puede contar y que se desconectará por un tiempo y luego le dirá todo.

María Consuelo le comenta finalmente a Sara lo que ocurre con Adrián. Ella está dispuesta a ayudarlo porque también es su nieto. María Consuelo cree que Olivia no la dejará entrar, pero Sara está decidida en visitar a su nieto.

Olivia le pide a Clemencia que le ayude con unos matones porque necesita recurrir a ellos para un asunto.

Luisa le pide a Rosa que retire los cargos de Milán para así no llevar la grabación a la policía. Juan Esteban le comenta que conoce a unos abogados que estarían interesados en hacerle un proceso.

Luisa y Juan Esteban le comentan a Milán lo que pasó con Rosa. Que ahora no tendrá más remedio que quitar los cargos para que quede libre. Milán siente que quedará en deuda con ellos. Luisa cree que ahora debe arreglar con Laura, pero Milán piensa que eso no tiene arreglo.

Olivia le mintió a Adrián diciéndole que iba a salir. Adrián aprovecharía para irse a ver con su padre, pero Olivia lo deja encerrado. Roberto por su parte, estaba esperando a Adrián y llegan unos tipos para golpearlo en nombre de Olivia y pedirle que entregue los documentos que tiene para usar en su contra.

Olivia le confiesa a Adrián, que le dio un medicamento para "suavizarlo" y que era lo mismo que le daba a su exesposo.

Sara y María Consuelo llegan donde Olivia para hablar con Adrián y no se moverán hasta verlo. Olivia les cuenta Adrián se siente mal y está dormido. María Consuelo se levanta y sale en busca de su hijo y lo encuentra semi inconsciente.

Daniela está muy preocupada con lo que puede pasar, siente que a pesar de que dos eventos estén pasando al mismo tiempo en distintos lugares, Braulio se puede enterar de esos planes.

Rosa le comenta a Clemencia que no se dejará por lo que pasó. Pero Clemencia le advierte que puede perder su matrimonio e ir a la cárcel.

Rosa le dice a Laura que estuvo pensándolo bien y no quiere más problemas con Milán. Por lo que retirará los cargos. Laura no puede creer que su madre esté cambiando toda su versión ahora. Se le hace raro su actitud.