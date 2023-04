Las Tablas, conociendo sus lugares más emblemáticos

El museo se construyó en el mismo solar donde antes estuvo la casa de don Joaquín de Barahona Espino y de su esposa doña Francisca De León Moscoso, abuelos maternos del Dr. Belisario Porras. Allí, en esta casa, nació Porras el 27 de noviembre de 1856.La Asamblea Nacional de Panamá, mediante la Ley 42, del 17 de diciembre de 1953, declaró Monumento Histórico Nacional a este solar y ordenó la construcción, en él, de un palacio recordatorio a la memoria del más célebres de los tableños. El 15 de enero de 1959 abrió sus puertas al público el Museo Belisario Porras. En su interior se destacan el cenotafio destinado a los restos mortales del Dr. Belisario Porras y un magnífico retrato suyo, realizado al óleo por el maestro Juan Manuel Cedeño en el año de 1959, que lo muestra vestido en riguroso chaqué y luciendo la banda presidencial que ostentó en las tres ocasiones que fue Presidente de la República de Panamá: 1912 a 1916, 1918 a 1920 y de 1920 a 1924.

museos.jpg

Iglesia Santa Librada

Definitivamente que venir a las Tablas y no visitar la Iglesia de Santa Librada es como si no hubieras venido. De acuerdo con datos, hace constar que el pueblo de Las Tablas se fundó el 19 de julio de 1671, con el nombre de Santa Librada de Las Tablas, gracias a los fugitivos españoles, del viejo Galeón que provenía de Andalucía y Galicia, huyéndole a los piratas, corsarios y bucaneros que habían incendiado a panamá la vieja. Estos españoles veneraban a Santa Librada, constituyéndola desde el primer momento en su ex censa Patrona dando esta devoción, inicio a construir inmediatamente el Templo a Santa Librada.

santa librada.png

Casa de campo de Belisario Porras

Mejor conocida como la Finca Pausílipo, esta está ubicada en el corregimiento de Las Tablas Abajo y tiene dos hectáreas de terreno. La casa fue construida en 1889 con paredes de adobe, techo de tejas y madera de la región. Sigue el estilo de las construcciones del interior y tiene dos cuartos y una sala de reuniones. En esta se encuentran objetos que pertenecieron a Porras, como su escritorio. Luego de que el sitio pasara a formar parte de los patrimonios de la nación en 1976, se iniciaron trabajos para restaurar la casona en 1977.3 Además, según Mario Espino Porras, bisnieto de Belisario Porras, las estructuras de la finca han tenido dos restauraciones. Una durante la presidencia de Ernesto Pérez Balladares y otra en la de Mireya Moscoso.