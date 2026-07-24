Panamá

LPF al Día: Estevis López comparte su orgullo de jugar con el Veraguas United

La promesa panameña del fútbol, Estevis López, brindó una entrevista exclusiva donde compartió sus impresiones sobre cómo se prepara para el Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol y su compromiso de seguir dejando el nombre de su club y de Panamá muy en alto. Por su parte, el directivo del Veraguas United, David Virzi, manifestó que para este domingo se han organizado diversas actividades para las familias que asistan a ver el partido inaugural del Torneo Apertura, frente al Club Atlático Independiente (CAI).