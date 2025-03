¡Atención Coclé! Anuncian jornada de esterilización para perros y gatos el 29 y 30 de marzo

Si el perro es de raza, se debe enviar una foto luego de proporcionar la información.

Embed - Misión Patitas on Instagram: "Jornada de esterilización masiva en ANTÓN! Estamos emocionados de anunciar nuestra próxima Jornada de esterilización masiva, en Antón. El sábado, 29 de marzo y domingo, 30 de marzo 2025. ¡No pierdas la oportunidad! Reserva tu cita hoy mismo **6426-4365** SOLO WHATSAPP, No llamadas, no notas de voz. Envía los siguientes datos en tu mensaje de WhatsApp (solo un mensaje y espera con paciencia): - Nombre completo, lugar de residencia, celular y cantidad de animales (gatos y perros). - Si tu perro es de raza manda la foto luego de la información. Gatos 5$ Perros rescatados 15$ Perros de raza a partir de 45$ (según el peso) ¡Recuerda que sólo tenemos **1000 cupos** disponibles! La dirección exacta se le dará únicamente a quienes tengan sus cupos confirmados. Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores @cajadeahorrospa @efectoringocam @catchowcentroamerica y aquellas donaciones particulares por hacer posible esta iniciativa. ¡Juntos seguimos cuidando a nuestros amigos peludos! #juntoshacemosmas #Esterilización #antón #cuidadoanimal #EsterilizaSalvaVidas"