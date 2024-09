Geyssell García será la encargada de representar a Nicaragua en el Miss Universo 2024

Le podría interesar: Elena Hidalgo, una madre de 32 años coronada como Miss Universo Costa Rica 2024

Geyssell García, una joven de 29 años, es modelo y fue la primera finalista de Miss Nicaragua 2020.

Recientemente, expresó su emoción por representar a su país, comentando: "Representar a mi Nicaragua es una de mis metas personales que pensé que ya no cumpliría, pero el destino se encarga de poner todo en su lugar; en el tiempo y el momento correcto," según el comunicado que compartió la organización en sus redes sociales.

