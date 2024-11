¡Inolvidable! Victoria Kjaer ilumina el Empire State en su visita a Nueva York

“Es asombroso y tan increíble. Qué honor tener la bandera danesa aquí. Seis días después de Miss Universo y ya estamos en Nueva York... Estamos haciendo historia, muchachos”, expresó emocionada Victoria Kjaer tras cumplir con esta histórica actividad.

Embed - Miss Universe on Instagram: "A historic moment! Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig lit the Empire State Building in Denmark’s colors, shining bright in NYC. Dress: @victorlopezny Makeup @clarissareyesbeauty Hair @makeupbysebb"

Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo, recibió múltiples halagos por su elegante outfit durante este momento histórico. Lució un hermoso conjunto verde caña acompañado de unas botas floreadas, un look que deslumbró a todos. Los comentarios y mensajes que inundaron las redes sociales destacaron su belleza y presencia, con frases como:

Sin duda, un día inolvidable para Kjaer y para la organización, con un reconocimiento que marca la historia del Miss Universo.

Embed - Empire State Building on Instagram: "Bringing the center of the Universe to the top of the World #nycprimeshot #nyc #newyorkcity #newyorkcitylife #newyork_instagram #thingstodoinnyc"